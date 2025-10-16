DAX24.121 -0,3%Est505.605 ±0,0%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1659 +0,1%Öl62,28 -0,3%Gold4.232 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneins -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Drägerwerk, TSMC, ABB im Fokus
Top News
Merck-Aktie dreht dennoch ins Minus: Vor neuer Wachstumsphase - für weiteres Wachstum gut gerüstet Merck-Aktie dreht dennoch ins Minus: Vor neuer Wachstumsphase - für weiteres Wachstum gut gerüstet
Ölpreise steigen - Indien will Kauf von günstigem Öl aus Russland stoppen Ölpreise steigen - Indien will Kauf von günstigem Öl aus Russland stoppen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Notierung im Blick

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

16.10.25 09:22 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von MTU Aero Engines zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die MTU Aero Engines-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 379,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
379,20 EUR 0,50 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 379,10 EUR bewegte sich die MTU Aero Engines-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 385,60 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 378,60 EUR ein. Bei 382,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.426 MTU Aero Engines-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 399,50 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 5,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (249,60 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 34,16 Prozent wieder erreichen.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,07 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 394,44 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 17,19 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Aktien-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MTU Aero Engines

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
15.10.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
19.09.2025MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
09.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
01.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
19.09.2025MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
28.07.2025MTU Aero Engines HoldWarburg Research
25.06.2025MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
05.12.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
19.01.2022MTU Aero Engines UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen