MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die MTU Aero Engines-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 379,10 EUR.

Mit einem Wert von 379,10 EUR bewegte sich die MTU Aero Engines-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 385,60 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 378,60 EUR ein. Bei 382,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.426 MTU Aero Engines-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 399,50 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 5,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (249,60 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 34,16 Prozent wieder erreichen.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,07 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 394,44 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 17,19 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Aktien-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren eingefahren