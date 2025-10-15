MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines fällt am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 384,30 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 384,30 EUR. In der Spitze fiel die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 383,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 388,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.637 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 399,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 3,96 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 53,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,07 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 394,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 17,19 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

