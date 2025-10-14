MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittag tiefer
Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 381,60 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:38 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 381,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 380,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 386,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 27.368 Stück.
Bei 399,50 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 4,69 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 249,60 EUR ab. Abschläge von 34,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,07 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 394,44 EUR.
Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 17,19 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie
DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Aktien-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet MTU Aero Engines-Aktie
DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren eingefahren
Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: MTU Aero Engines
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|25.06.2025
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.12.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.02.2023
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|19.01.2022
|MTU Aero Engines Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen