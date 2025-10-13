MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verteuert sich am Vormittag

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 387,50 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 387,50 EUR. In der Spitze legte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 388,40 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 387,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.507 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 399,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Bei 249,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,59 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,03 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 394,44 EUR angegeben.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 17,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

