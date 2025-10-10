DAX24.592 -0,1%Est505.618 -0,1%MSCI World4.337 ±-0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.067 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1572 ±0,0%Öl63,66 -2,4%Gold3.981 +0,1%
Profil
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagnachmittag in Rot

10.10.25 16:09 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagnachmittag in Rot

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 389,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
383,80 EUR -15,10 EUR -3,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 389,00 EUR abwärts. Bei 381,60 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 397,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.359 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 399,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 2,70 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 249,60 EUR ab. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 55,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,03 EUR. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 394,44 EUR.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,18 Mrd. EUR, gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 22.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 17,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MTU Aero Engines

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
09.10.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
19.09.2025MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
