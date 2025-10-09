MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 395,60 EUR.

Bei der MTU Aero Engines-Aktie ließ sich um 11:47 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 395,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 397,00 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 391,00 EUR. Bei 396,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 17.455 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 397,80 EUR erreichte der Titel am 02.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 0,56 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 249,60 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 36,91 Prozent Luft nach unten.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,03 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 394,44 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,18 Mrd. EUR gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 17,15 EUR je Aktie aus.

