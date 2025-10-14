MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich MTU Aero Engines

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 385,70 EUR nach.

Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 385,70 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 385,60 EUR. Mit einem Wert von 386,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.708 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 399,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 3,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 249,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 394,44 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 17,19 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Aktien-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren eingefahren