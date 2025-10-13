DAX24.346 +0,4%Est505.557 +0,5%MSCI World4.281 +1,0%Top 10 Crypto15,77 +2,9%Nas22.620 +1,9%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1570 -0,4%Öl63,53 +2,3%Gold4.100 +2,0%
MTU Aero Engines im Fokus

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag höher

13.10.25 16:08 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag höher

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 388,80 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
386,70 EUR 2,90 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 388,80 EUR zu. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 389,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 387,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.369 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 399,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 2,75 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 35,80 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,03 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 394,44 EUR.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 17,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MTU Aero Engines

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
09.10.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
19.09.2025MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
