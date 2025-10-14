MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagnachmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 382,60 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 382,60 EUR. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 377,50 EUR. Bei 386,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 77.845 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 399,50 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 53,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 394,44 EUR angegeben.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 22.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 17,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

