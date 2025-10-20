DAX24.228 +1,7%Est505.672 +1,1%MSCI World4.331 +0,8%Top 10 Crypto15,26 +2,7%Nas22.903 +1,0%Bitcoin95.385 +2,4%Euro1,1649 -0,1%Öl60,69 -1,1%Gold4.312 +1,5%
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für MTU auf 450 Euro - 'Buy'

20.10.25 15:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
368,20 EUR 2,90 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU (MTU Aero Engines) von 430 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Probleme mit den GTF-Triebwerken ließen bis 2027 nach, schrieb George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Zudem dürfte die Flotte mit MTU-Triebwerken wachsen./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 18:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

