Trump setzt auf Handelsdeal: DAX leicht im Plus -- Wall Street stabil erwartet -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
AKTIEN IM FOKUS: Airbus auf Rekordhoch, MTU Dax-Spitze - US-Konkurrenten stützen

21.10.25 14:36 Uhr
AKTIEN IM FOKUS: Airbus auf Rekordhoch, MTU Dax-Spitze - US-Konkurrenten stützen | finanzen.net
FRANKFURT/PARIS/ROM (dpa-AFX) - Die Aktien von Airbus (Airbus SE) haben am Dienstag zeitweise erstmals mehr als 208 Euro gekostet. Positive Nachrichten aus dem US-Luftfahrtsektor stützten außerdem die Aktien des Triebwerkbauers MTU (MTU Aero Engines), die sich mit einem zuletzt 2,5 Prozent großen Kursplus an die DAX-Spitze setzten. Airbus gewannen im Dax zuletzt 1,6 Prozent.

Aus Europa kam in der Luft- und Raumfahrtbranche zunächst die Nachricht, dass der italienische Rüstungskonzern Leonardo ein Joint-Venture mit Airbus im Satellitengeschäft verkünden will. Hinzu kam dann aus den USA die Erkenntnis, dass mit für den Triebwerksbau bekannten Unternehmen GE Aerospace und RTX Corporation sowie dem Luft- und Raumfahrtunternehmen Lockheed Martin gleich drei Branchenwerte ihre Jahresziele anhoben. Deren Aktien stiegen im vorbörslichen US-Handel um ein bis nahezu fünf Prozent.

GE Aerospace attestierte der JPMorgan-Experte Seth Seifman in einem ersten Kommentar eine "sehr starke operative Leistung". Auch wenn die Messlatte bei dem US-Triebwerksbauer bereits hoch liege, glaubt er an eine positive Kursreaktion, die sich vorbörslich auch andeutete.

Am größten war das vorbörsliche Plus am US-Markt aber bei RTX mit dem Anstieg um fast fünf Prozent. Treiber bei dem US-Mischkonzern seien vor allem die Triebwerkssparte Pratt & Whitney sowie Raytheon gewesen, erwähnte Sheila Kahyaoglu von Jefferies./ajx/tih/bek/jha/

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

