MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verbilligt sich am Nachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 382,30 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 382,30 EUR. Das Tagestief markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 381,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 387,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 48.011 Stück.

Bei 399,50 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,50 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 249,60 EUR am 07.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 34,71 Prozent Luft nach unten.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,07 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 396,67 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 17,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

