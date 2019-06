Goldman hebt Ziel für Procter & Gamble - Aktie im Plus

Trotz einer überdurchschnittlich guten Kursentwicklung in den vergangenen zwölf Monaten habe die Aktie des Konsumgüterkonzerns relativ betrachtet noch Luft nach oben, schrieb Analyst Jason English in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beim Marktanteil und beim organischen Umsatzwachstum habe P&G die Wende vollzogen. Dies dürfte nun auch bei der Profitabilität.

Die Procter & Gamble-Aktie stand am Freitag zwischenzeitlich 0,84 Prozent höher bei 110,70 US-Dollar. Aus dem Handel gingen die Papiere 0,12 Prozent höher bei 109,65 US-Dollar.

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2019

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

