DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +1,6%Nas22.886 +0,9%Bitcoin57.660 -0,1%Euro1,1758 -0,1%Öl71,76 -0,3%Gold5.099 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Bayer BAY001 Amazon 906866 Microsoft 870747 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX und Wall Street gehen stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer im Fokus
Top News
Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Elbtunnel gesperrt - Durch Warnstreik drohen neue Störungen

22.02.26 13:08 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Wegen einer Vollsperrung der Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Heimfeld kann es in Hamburg weiterhin zu Verkehrsproblemen kommen. "Es gibt aber keine übermäßigen Behinderungen", wie die Verkehrsleitzentrale auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Durch Hamburg rolle "normaler Reiseverkehr".

Wer­bung

Grund für die Vollsperrung der wichtigen Verkehrsachse sind Bauarbeiten. Die A7 und der Elbtunnel sollen an diesem Montag bis 5.00 Uhr wieder freigegeben werden. Doch dann soll bereits ein weiterer Warnstreik bei der Autobahn GmbH des Bundes begonnen haben, der erneut auch den Elbtunnel betrifft. Nach Angaben von Verdi soll die Arbeit bis Dienstag um 6.00 Uhr ruhen. Das bedeutet, der Verkehr auf der A7 ist voraussichtlich über 96 Stunden beeinträchtigt.

Weiterer Warnstreik

Bereits am Freitag hatte ein 24-stündiger Warnstreik bei der Autobahn GmbH zu zähfließendem Verkehr im Elbtunnel geführt. Dort können normalerweise je Richtung drei Spuren befahren werden. Wegen des Warnstreiks waren nur je zwei Spuren geöffnet. Auch die Lärmschutztunnel Schnelsen und Stellingen, die nördlich des Elbtunnels liegen, waren von dem Warnstreik betroffen. Zudem stockte der Verkehr auf der A7 nördlich und südlich des Hamburger Tunnels nach früheren Angaben der Verkehrsleitzentrale. Im Stadtgebiet waren zeitweise Straßen verstopft.

Zu dem Warnstreik aufgerufen hatte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi). Verdi und der Beamtenbund verhandeln mit der Autobahn GmbH über die Bezahlung der Beschäftigten. Die Gewerkschaften fordern, dass die Beschäftigten mindestens 300 Euro mehr im Monat als bislang bekommen. Die Verhandlungen sollen in einer dritten Runde am Mittwoch und Donnerstag in Berlin fortgesetzt werden./akl/lkm/DP/zb