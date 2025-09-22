Elektro Celje javno podjete za distribucijo electricne energije dd Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Elektro Celje javno podjete za distribucijo electricne energije dd Registered hat am 20.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde mit 0,08 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,080 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,62 Prozent auf 14,6 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
