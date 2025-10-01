Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag im Aufwind

Kurs der Eli Lilly

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Eli Lilly. Zuletzt ging es für das Eli Lilly-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 790,84 USD.

Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere um 15:52 Uhr 3,6 Prozent. Kurzfristig markierte die Eli Lilly-Aktie bei 790,84 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 765,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 201.933 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Am 15.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 936,88 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 15,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 624,00 USD. Dieser Wert wurde am 09.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 5,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,87 USD je Eli Lilly-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Eli Lilly-Aktie bei 994,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Eli Lilly am 07.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,28 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,56 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,30 Mrd. USD in den Büchern standen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,84 USD je Eli Lilly-Aktie belaufen.

