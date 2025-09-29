Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

DAX23.882 +0,6%ESt505.527 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.150 -0,4%Nas22.535 -0,3%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1735 +0,1%Öl67,05 -0,9%Gold3.836 +0,1%
Notierung im Fokus

30.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 725,64 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
621,00 EUR 2,90 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die Eli Lilly-Aktie in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 725,64 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Eli Lilly-Aktie bis auf 725,64 USD. Bei 727,93 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Eli Lilly-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.965 Stück gehandelt.

Am 15.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 936,88 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 29,11 Prozent Luft nach oben. Am 09.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 624,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 14,01 Prozent Luft nach unten.

Nach 5,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,87 USD je Eli Lilly-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 994,00 USD je Eli Lilly-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Eli Lilly am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 6,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent auf 15,56 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Eli Lilly-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 22,82 USD fest.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com

