Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly stabilisiert sich am Abend
Wenig Veränderung zeigt am Montagabend die Aktie von Eli Lilly. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Eli Lilly-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 724,84 USD.
Die Eli Lilly-Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 724,84 USD an der Tafel. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 727,32 USD zu. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 716,69 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 725,55 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 249.628 Eli Lilly-Aktien.
Am 15.10.2024 markierte das Papier bei 936,88 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 29,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 624,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 16,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Eli Lilly-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,87 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 994,00 USD an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 07.08.2025 vor. Das EPS lag bei 6,29 USD. Im letzten Jahr hatte Eli Lilly einen Gewinn von 3,28 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,56 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11,30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Den erwarteten Gewinn je Eli Lilly-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 22,83 USD fest.
Analysen zu Eli Lilly
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
