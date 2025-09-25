Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 728,37 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Eli Lilly-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 728,37 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Eli Lilly-Aktie bisher bei 728,79 USD. Bei 724,12 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 92.935 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 936,88 USD. Dieser Kurs wurde am 15.10.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 28,63 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Verlust von 14,33 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,87 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 5,20 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 994,00 USD.

Eli Lilly gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,28 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,56 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11,30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Eli Lilly ein EPS in Höhe von 22,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

