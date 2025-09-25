Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 728,37 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr ging es für das Eli Lilly-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 728,37 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Eli Lilly-Aktie bisher bei 728,79 USD. Bei 724,12 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 92.935 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 936,88 USD. Dieser Kurs wurde am 15.10.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 28,63 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Verlust von 14,33 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,87 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 5,20 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 994,00 USD.
Eli Lilly gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,28 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,56 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11,30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Eli Lilly ein EPS in Höhe von 22,83 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie
Eli Lilly-Aktie dennoch tiefer: EU erteilt Zulassung für Alzheimer-Medikament
Novo Nordisk-Aktie im Blick: Rivale Eli Lilly verschärft Konkurrenzkampf mit neuem Werk
S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 3 Jahren abgeworfen
Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu Eli Lilly
Analysen zu Eli Lilly
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|08.06.2018
|Eli Lilly and Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.2017
|Eli Lilly and Hold
|Argus Research Company
|20.03.2017
|Eli Lilly and Neutral
|UBS AG
|22.07.2015
|Eli Lilly and Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.2015
|Eli Lilly and Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.04.2017
|Eli Lilly and Underperform
|BMO Capital Markets
|15.10.2012
|Eli Lilly and underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.2010
|Eli Lilly Ersteinschätzung
|Soleil Securities Group, Inc.
|14.12.2009
|Eli Lilly sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.2009
|Eli Lilly sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eli Lilly nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen