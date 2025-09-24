Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Eli Lilly
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 714,61 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Eli Lilly-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 714,61 USD abwärts. Die Eli Lilly-Aktie gab in der Spitze bis auf 712,94 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 737,67 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 257.117 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 939,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 31,40 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Mit Abgaben von 12,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Eli Lilly-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,87 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 994,00 USD.
Eli Lilly veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 6,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 15,56 Mrd. USD gegenüber 11,30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
In der Eli Lilly-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 22,83 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie
Novo Nordisk-Aktie im Blick: Rivale Eli Lilly verschärft Konkurrenzkampf mit neuem Werk
S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 3 Jahren abgeworfen
Novo Nordisk-Aktie dennoch leichter: Positive Studiendaten im Blick
Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com
Nachrichten zu Eli Lilly
Analysen zu Eli Lilly
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|08.06.2018
|Eli Lilly and Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.2017
|Eli Lilly and Hold
|Argus Research Company
|20.03.2017
|Eli Lilly and Neutral
|UBS AG
|22.07.2015
|Eli Lilly and Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.2015
|Eli Lilly and Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.04.2017
|Eli Lilly and Underperform
|BMO Capital Markets
|15.10.2012
|Eli Lilly and underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.2010
|Eli Lilly Ersteinschätzung
|Soleil Securities Group, Inc.
|14.12.2009
|Eli Lilly sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.2009
|Eli Lilly sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eli Lilly nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen