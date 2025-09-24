Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Eli Lilly

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 714,61 USD abwärts.

Die Eli Lilly-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 714,61 USD abwärts. Die Eli Lilly-Aktie gab in der Spitze bis auf 712,94 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 737,67 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 257.117 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 939,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 31,40 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Mit Abgaben von 12,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Eli Lilly-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,87 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 994,00 USD.

Eli Lilly veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 6,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 15,56 Mrd. USD gegenüber 11,30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In der Eli Lilly-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 22,83 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

