Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Eli Lilly am Nachmittag ins Minus

So bewegt sich Eli Lilly

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 721,18 USD ab.

Die Eli Lilly-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 721,18 USD abwärts. Im Tief verlor die Eli Lilly-Aktie bis auf 716,69 USD. Bei 725,55 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 98.596 Eli Lilly-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 936,88 USD. Dieser Kurs wurde am 15.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 13,48 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,87 USD. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 5,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 994,00 USD.

Eli Lilly ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,29 USD gegenüber 3,28 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,56 Mrd. USD – ein Plus von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eli Lilly 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 22,83 USD je Eli Lilly-Aktie.

