Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Eli Lilly zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Eli Lilly-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 826,01 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Eli Lilly-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 826,01 USD. Bei 827,61 USD markierte die Eli Lilly-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Eli Lilly-Aktie bis auf 822,00 USD. Mit einem Wert von 825,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 43.121 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (935,06 USD) erklomm das Papier am 04.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Eli Lilly-Aktie. Bei 624,00 USD erreichte der Anteilsschein am 09.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,46 Prozent würde die Eli Lilly-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Eli Lilly-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,86 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 994,00 USD je Eli Lilly-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 07.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 6,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Eli Lilly noch ein Gewinn pro Aktie von 3,28 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 15,56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 11,30 Mrd. USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 22,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

