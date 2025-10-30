DAX24.115 ±-0,0%Est505.687 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.689 -1,1%Bitcoin93.100 -1,8%Euro1,1564 -0,4%Öl64,87 -0,1%Gold4.004 +1,5%
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Eli Lilly im Blick

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag höher

30.10.25 16:08 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag höher

Die Aktie von Eli Lilly zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 839,80 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
728,40 EUR 24,40 EUR 3,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Eli Lilly legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,2 Prozent auf 839,80 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Eli Lilly-Aktie bei 840,95 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 839,00 USD. Zuletzt wechselten 266.140 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.03.2025 auf bis zu 935,06 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Eli Lilly-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 25,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Eli Lilly-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,86 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 994,00 USD.

Am 07.08.2025 legte Eli Lilly die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,29 USD gegenüber 3,28 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 15,56 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,30 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Eli Lilly-Gewinn in Höhe von 22,48 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

In eigener Sache

