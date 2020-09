Scout24 will bis 2025 klimaneutral sein

Bis dahin will der Digitalkonzern Scout24 nach eigenen Angaben vom Mittwoch seine Treibhausgasemissionen um rund 60 Prozent im Vergleich zum Jahr 2018 reduzieren. In diesem Jahr seien bereits rund 30 Prozent an Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 2018 eingespart worden, vor allem durch eine Reduzierung des Energieverbrauchs sowie die Umstellung auf Strom aus erneuerbaren Energien.

