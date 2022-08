EON SE Aktie News: EON SE fällt am Vormittag

Die EON SE-Aktie musste um 01.08.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 8,76 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der EON SE-Aktie ging bis auf 8,76 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,79 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 112.185 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 12,54 EUR markierte der Titel am 03.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,20 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 06.07.2022 auf bis zu 7,72 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 13,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,18 EUR.

EON SE gewährte am 11.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 60,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29.507,00 EUR umgesetzt, gegenüber 18.402,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 10.08.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 09.08.2023.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,885 EUR je Aktie.

