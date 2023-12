EON SE Aktie News: EON SE am Mittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 11,99 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 11,99 EUR zu. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,03 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 559.433 EON SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.05.2023 auf bis zu 12,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 8,89 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,30 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 16.883,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 28.748,00 EUR umsetzen können.

Die EON SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,13 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der EON SE-Aktie ein

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EON SE von vor 3 Jahren verdient

E.ON-Aktie stabil: E.ON und Iberdrola zählen jetzt zu den Favoriten von Kepler Cheuvreux