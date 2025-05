EON SE Aktie News: EON SE verteidigt Stellung am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von EON SE zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die EON SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 15,54 EUR.

Die EON SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 15,54 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,61 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 15,46 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,53 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 201.242 EON SE-Aktien.

Bei 15,79 EUR markierte der Titel am 07.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 1,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,571 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,550 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 15,04 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 26.02.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,49 Prozent auf 23,84 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 20.05.2026 dürfte EON SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,13 EUR je EON SE-Aktie.

