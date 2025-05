EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 15,68 EUR.

Die EON SE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 15,68 EUR abwärts. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,51 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,74 EUR. Zuletzt wechselten 1.398.963 EON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,79 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 33,43 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,571 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,04 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE veröffentlichte am 26.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,80 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von -0,25 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 23,84 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 24,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 20.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von EON SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

