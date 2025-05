EON SE Aktie News: EON SE fällt am Mittwochmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 15,63 EUR ab.

Die EON SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 15,63 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 15,55 EUR. Bei 15,69 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 579.904 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,70 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. 0,42 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,44 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,571 EUR je EON SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,04 EUR je EON SE-Aktie an.

EON SE ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE -0,25 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,84 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 20.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

EON SE-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet EON SE-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Investment-Note für EON SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.