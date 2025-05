EON SE Aktie News: EON SE verteidigt Stellung am Mittwochnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EON SE hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der EON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 15,68 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die EON SE-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 15,68 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 15,69 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 15,55 EUR. Mit einem Wert von 15,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.143.632 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 15,60 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 0,54 Prozent Luft nach oben. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 33,45 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,571 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,04 EUR aus.

Am 26.02.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,80 EUR gegenüber -0,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 23,84 Mrd. EUR, gegenüber 24,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,49 Prozent präsentiert.

Die EON SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 14.05.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

EON SE-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet EON SE-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Investment-Note für EON SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.