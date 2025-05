EON SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von EON SE

Aktienentwicklung

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 15,61 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 15,61 EUR. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,51 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 807.759 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 15,79 EUR. 1,15 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Mit einem Kursverlust von 33,13 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,571 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 15,04 EUR.

Am 26.02.2025 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,80 EUR gegenüber -0,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 23,84 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,44 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte EON SE am 14.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 20.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2025 1,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

EON SE-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Outperform

EON SE-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet EON SE-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren abgeworfen