EON SE Aktie News: EON SE verbilligt sich am Mittag

So bewegt sich EON SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EON SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 15,49 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 15,49 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 15,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,53 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 998.932 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,79 EUR erreichte der Titel am 07.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,94 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 10,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,571 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,04 EUR an.

EON SE ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 23,84 Mrd. EUR im Vergleich zu 24,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 20.05.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,13 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

EON SE-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Outperform

EON SE-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet EON SE-Aktie mit Overweight in neuer Analyse