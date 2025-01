EON SE Aktie News: EON SE steigt am Vormittag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 11,33 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 11,33 EUR zu. Die EON SE-Aktie legte bis auf 11,36 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 290.281 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.09.2024 bei 13,82 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 22,03 Prozent zulegen. Bei 11,01 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,78 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,550 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,21 EUR.

Am 14.11.2024 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 18.03.2026.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

