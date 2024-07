EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 12,15 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 12,15 EUR. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 12,10 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.385.968 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 13,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Bei 10,43 EUR fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,554 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,29 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 32,50 Prozent auf 22,64 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 33,54 Mrd. EUR gelegen.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 06.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,13 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

