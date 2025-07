EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von EON SE hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der EON SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 16,07 EUR.

Bei der EON SE-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 16,07 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 16,13 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 16,07 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,10 EUR. Zuletzt wechselten 130.928 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 10.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 0,37 Prozent niedriger. Bei 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,569 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 16,22 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 14.05.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,22 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,64 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

