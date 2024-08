EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 12,72 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 12,72 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 12,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,61 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.048.173 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,43 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 17,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,530 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,554 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 14,51 EUR.

Am 15.05.2024 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE -0,03 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22,64 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 33,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die EON SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,13 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für EON SE-Aktie

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand