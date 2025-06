EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochnachmittag freundlich

Kurs der EON SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 15,43 EUR.

Das Papier von EON SE legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 15,43 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 15,49 EUR. Bei 15,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.354.627 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.05.2025 markierte das Papier bei 15,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 32,35 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,571 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,71 EUR.

EON SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,22 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,64 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 13.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

