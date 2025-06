EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 15,43 EUR abwärts.

Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 15,43 EUR ab. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 15,27 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.036.184 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 15,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,571 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,77 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 14.05.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25,22 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EON SE einen Umsatz von 22,64 Mrd. EUR eingefahren.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von EON SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet EON SE-Aktie mit Hold

Mai 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der EON SE-Aktie angepasst

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht