EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag gesucht

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 2,5 Prozent auf 8,74 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EON SE-Aktie bei 8,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.638.117 EON SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2022 auf bis zu 12,54 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 30,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 7,28 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 20,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,60 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE veröffentlichte am 10.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 23.338,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 59,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 14.638,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 09.11.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 08.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,929 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

