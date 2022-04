EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochvormittag im Minus

Um 09:22 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 10,26 EUR. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,24 EUR nach. Bei 10,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 203.392 EON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,26 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 9,62 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 6,24 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 12,35 EUR an.

EON SE ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2022 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 13.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,893 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

