EON SE Aktie News: EON SE reagiert am Dienstagvormittag positiv

Kursentwicklung

Die Aktie von EON SE zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 11,99 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 11,99 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 11,99 EUR. Bei 11,97 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 280.234 Stück.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 13,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,553 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,530 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 14,71 EUR.

Am 15.05.2024 hat EON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 22,64 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 33,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,13 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX beendet den Montagshandel im Minus

XETRA-Handel LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus

Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die EON SE-Aktie