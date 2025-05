EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 15,53 EUR.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 15,53 EUR. Bei 15,59 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 15,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 109.684 Stück.

Am 26.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 15,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 1,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 48,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,570 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,38 EUR je EON SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 14.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 EUR, nach 0,22 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,37 Prozent auf 25,22 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

