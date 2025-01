EON SE Aktie News: EON SE wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 11,33 EUR.

Das Papier von EON SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 11,33 EUR ab. Die EON SE-Aktie sank bis auf 11,21 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,39 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.672.193 EON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.09.2024 bei 13,82 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 22,03 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.12.2024 Kursverluste bis auf 11,01 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 2,78 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,530 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,550 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,21 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 14.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,76 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,88 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet. EON SE dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,11 EUR je Aktie belaufen.

