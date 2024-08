EON SE Aktie News: EON SE schiebt sich am Mittwochmittag vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 11,98 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 11,98 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,02 EUR an. Bei 11,93 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 927.804 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 13,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 11,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 10,43 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,553 EUR, nach 0,530 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,71 EUR je EON SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 15.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 32,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,64 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,54 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,13 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

