EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit Abschlägen

Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,3 Prozent auf 8,85 EUR ab. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,82 EUR nach. Bei 8,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 149.777 Stück gehandelt.

Am 03.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,54 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 29,48 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.07.2022 bei 7,72 EUR. Abschläge von 14,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,08 EUR aus.

Am 10.08.2022 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 59,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.338,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.638,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 08.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von EON SE.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2022 0,922 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

