EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Mittag zu

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 9,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EON SE-Aktie bei 9,27 EUR. Mit einem Wert von 9,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 476.827 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 26,29 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 7,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,76 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 09.11.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,47 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 91,05 Prozent auf 28.748,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.047,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2023 terminiert. Am 13.03.2024 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 0,928 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

November 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der E.ON-Aktie angepasst

Die staatliche Förderbank KfW zahlt erste Milliarden an Energieversorger

E.ON-Aktie etwas leichter: E.ON arbeitet bei CO2-Speicherung mit Horisont Energi zusammen

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images