EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von EON SE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die EON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 12,12 EUR.

Die EON SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 12,12 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 12,14 EUR. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,10 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 47.231 Stück.

Bei einem Wert von 13,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 11,18 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2023 auf bis zu 10,43 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 16,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,530 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,554 EUR je EON SE-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,29 EUR.

EON SE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 32,50 Prozent auf 22,64 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 33,54 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2024 1,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

