EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Dienstagnachmittag seitwärts

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von EON SE. Kaum Ausschläge verzeichnete die EON SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 13,43 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der EON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 13,43 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 13,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der EON SE-Aktie ging bis auf 13,41 EUR. Mit einem Wert von 13,41 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.256.738 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 13,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,43 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 22,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,553 EUR, nach 0,530 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,74 EUR je EON SE-Aktie aus.

Am 14.08.2024 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 16,88 Mrd. EUR, gegenüber 18,82 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,27 Prozent präsentiert.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. EON SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,12 EUR fest.

