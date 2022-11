EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit Einbußen

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 8,56 EUR. Die Abwärtsbewegung der EON SE-Aktie ging bis auf 8,54 EUR. Bei 8,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.285.997 EON SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2022 bei 12,54 EUR. Mit einem Zuwachs von 31,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 7,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,28 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 10.08.2022. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 23.338,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.638,00 EUR umgesetzt.

Am 15.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 13.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2022 0,922 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie tiefer: E.ON verdient trotz kräftigem Umsatzplus weniger - höhere Netzgebühren gefordert

Ausblick: EON SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher

E.ON-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images