EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochnachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 13,44 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 13,44 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 13,33 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,47 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 1.823.830 Stück.

Am 10.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,45 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,43 EUR ab. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 28,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,530 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,553 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,74 EUR.

Am 14.08.2024 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,44 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,27 Prozent zurück. Hier wurden 16,88 Mrd. EUR gegenüber 18,82 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,12 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Energiespartipp bei hohem Strompreis: Gemeinsam wohnen kann Strom sparen

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start im Plus